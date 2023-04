Papst Franziskus verlässt am Samstag in einem Auto das Agostino Gemelli Universitätskrankenhaus.

Papst Franziskus ist aus der Klinik entlassen worden. Die Bronchitis hat er besiegt, an den Karfeiern will er teilnehmen. Und im Vorfeld ist er offenbar zu Späßen aufgelegt.

Knapp drei Tage musste Papst Franziskus wegen einer Bronchitis im Krankenhaus bleiben. Samstagmorgen ist er entlassen worden. Das Oberhaupt der katholischen Kirche fuhr vom Universitätskrankenhaus Gemelli zurück in den Vatikan.

Vor dem Krankenhauseingang hatte die Wagenkolonne des Pontifex kurz angehalten. Der 86-Jährige stieg aus seinem Auto und plauderte mit den Journalisten. "Ich lebe noch", flachste er. Franziskus schrieb Autogramme und machte Fotos mit wartenden Gläubigen.

Es gab auch eine traurige Szene

Der Papst segnete eine Frau und einen Mann, mit denen er länger gesprochen hatte. Zum Abschied küsste er beide auf die Wange. Laut vatikanischem Presseamt hatte das Paar in der Nacht zuvor ein Kind verloren.

Detailansicht öffnen Serena Subania und Matteo Rugghia haben am Vortag ihre fünfjährige Tochter Angelica verloren. (Foto: Gregorio Borgia/dpa)

Anschließend setzte sich Franziskus auf den Beifahrersitz eines weißen Fiat 500. Sicherheitskräfte hatten zunächst Mühe, dem Fahrzeug einen Weg durch die zahlreichen anwesenden Menschen zu bahnen. Als erstes fuhr der Papst in die römische Basilika Santa Maria Maggiore, wo er vor der Marienikone betete.

Karwoche beginnt

Franziskus kündigte außerdem an, am Palmsonntag bei der Messe auf dem Petersplatz dabei zu sein. Zuletzt hatte es Sorgen gegeben im Vatikan, der Papst könnte die Gottesdienste der Karwoche und dann jene an Ostern verpassen.

Das katholische Kirchenoberhaupt hatte sich seit Mittwochnachmittag im Papsttrakt der römischen Uniklinik aufgehalten. Laut Vatikan wurde Franziskus wegen einer infektiösen Bronchitis mit Antibiotika behandelt, was zu einer deutlichen Verbesserung geführt habe. Zunächst war von einem Aufenthalt zu geplanten Untersuchungen die Rede gewesen.

Der Gesundheitszustand des 86 Jahre alten Papstes ist seit geraumer Zeit wechselhaft. Vor etwa einem Jahr hatte sich Franziskus einen Knochenbruch im Knie zugezogen. Seit Mai absolviert er darum die meisten Termine im Rollstuhl.

Zudem teilte er im Januar mit, dass seine Darmerkrankung, eine Divertikulitis, wieder zurückgekehrt sei. 2021 war Franziskus wegen einer Darmentzündung in der Gemelli-Klinik operiert worden.