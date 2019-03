29. März 2019, 13:09 Uhr Katholische Kirche Papst erlässt für den Vatikan Regeln gegen Missbrauch

Papst Franziskus hat erstmals umfassende Regeln für den Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch für den Vatikanstaat aufgestellt. Der Vatikan veröffentlichte dazu am Freitag insgesamt drei von Papst Franziskus unterzeichnete Dokumente - einen Erlass, ein Gesetz und einen Richtlinienkatalog.

Den Normen zufolge müssen alle Mitarbeiter, die von Fällen des Missbrauchs Minderjähriger erfahren, dies umgehend der Staatsanwaltschaft des Vatikan melden. Andernfalls droht eine Strafe. Bei Fällen, die bei der Beichte bekannt werden, gilt allerdings weiterhin das Beichtgeheimnis.

Kandidaten für eine Tätigkeit im Vatikan müssen zudem künftig auf ihre Eignung zum Umgang mit schutzbedürftigen Personen geprüft werden. Auch werden verbindliche Fortbildungen zum Kinderschutz in den Einrichtungen der Kurie und des Vatikanstaats eingeführt.

In dem Richtlinienkatalog wird Priestern und anderen kirchlichen Mitarbeitern im Vatikan, die mit Kindern zu tun haben, beispielsweise "strengstens untersagt", eine besondere Beziehung zu einem einzelnen Minderjährigen aufzubauen oder sich einem Kind in anstößiger Weise zu nähern. Auch darf ein Kind demnach nicht aufgefordert werden, ein Geheimnis für sich zu behalten; zugleich darf ein Geistlicher ein Kind nicht beschenken.

Ein Beauftragter für den Schutz von Minderjährigen soll Sorge dafür tragen, dass diese Richtlinien auch befolgt werden. Er soll darüber hinaus Ansprechpartner für die Opfer von Missbrauch sein. Die Maßnahmen waren nach der historischen Anti-Missbrauchskonferenz im Vatikan Ende Februar in Aussicht gestellt worden und sollen am 1. Juni in Kraft treten.

Die nun veröffentlichten Regeln gelten für Personen, die die vatikanische Staatsbürgerschaft haben oder im Kirchenstaat ihren Wohnsitz haben. Das Rechtswqesen des Vatikan fußt auf dem vatikanischen Recht und dem italienischen Recht von 1924. Der kleinste Staat der Welt hat nur um die 800 Einwohner - gut 300 davon sind Diplomaten, die für den Vatikan in aller Welt im Einsatz sind. Das Rechstwesen basiert auf dem Kanonischen recht und Minderjährige hingegen sind kaum darunter. Dennoch sendet Franziskus damit ein Signal - schließlich ist der Vatikan das Machtzentrum der Kirche.