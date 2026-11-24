Víctor Manuel Fernández , 64, Kurienkardinal, weiß genau, wann und wo Papst Franziskus dem Teufel über den Weg gelaufen ist. Die erste Begegnung habe es gegeben, als der mittlerweile verstorbene Pontifex noch Erzbischof von Buenos Aires war, sagte Fernández der Zeitung Corriere della Sera . Damals habe Franziskus die Gestalt durch das Fenster eines Autos gesehen und vor allem deren „bedrohliche und zugleich verführerische Augen“ seien ihm in Erinnerung geblieben. Dies stehe alles in Franziskus’ Tagebuch-Aufzeichnungen, die nun als Buch veröffentlicht worden sind; Fernández, Chef der Glaubensbehörde im Vatikan und wie Franziskus Argentinier, ist der Herausgeber. Die zweite Begegnung mit dem Teufel hatte der frühere Papst demnach bei einer Feier in einer Kapelle, er habe Augen „wie Feuerstrahlen“ gesehen und sei geflohen, als die Gestalt sich habe nähern wollen. Beim dritten Mal habe Franziskus eine „triumphierende und alles beherrschende“ Stimme gehört, die, begleitet von einem unvergesslichen lauten Röcheln, sagte: „Jetzt habe ich alles erreicht, was ich wollte.“ Damals machte gerade eine Missbrauchsskandal Schlagzeilen. Eine deutsche Übersetzung des Buchs erscheint am 16. Dezember.

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Caroline Wahl, 31, Bestsellerautorin („22 Bahnen“), hat ihre Außenseiterchancen genutzt. „Ich fühle mich nie voll zugehörig einer Gruppe“, erklärte die 31-Jährige im Podcast „Zwischen den Zeilen“ mit Moderatorin Bettina Böttinger. Als Kind habe sie es schlimm gefunden, nicht zu manchen Geburtstagen eingeladen zu werden. Sie habe sich als Außenseiterin empfunden. „Ich hatte Schwierigkeiten, Freunde zu finden, auf jeden Fall“, erzählte Wahl. „Und dann habe ich immer mehr gelernt, mich selbst zu beschäftigen, habe sehr viel gelesen. Ich glaube, das war so mein Hauptort und Glücksraum“, erklärte Wahl. Mittlerweile hat sie kein Problem mehr damit, alleine zu leben. „Inzwischen bin ich da ein Profi drin und liebe es.“

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Dieter Nuhr, 66, Kabarettist, wird als Jahresrückblick-Moderator von der ARD nicht einfach ersetzt. „Die Produktion entfällt“, teilte die ARD auf dpa-Anfrage mit, man plane nach der krankheitsbedingten Absage von Dieter Nuhr keinen satirischen Jahresrückblick mit einem anderen Moderator oder Kabarettisten. Der 66-Jährige hat den Jahresrückblick für die ARD seit Jahren kurz vor Weihnachten im Ersten präsentiert. Nuhr hatte am Montag mitgeteilt, er sei an Krebs erkrankt und habe alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr abgesagt. Er müsse eine Therapie machen, aber die Krankheit - ein Hodgkin-Lymphom - sei gut heilbar.

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Steven Spielberg, 79, Regisseur, hat auf seine späten Tage doch noch Lust auf einen Western. Wie die US-Branchenblätter Deadline und Variety berichteten, will Spielberg erstmals einen Western drehen und hat dafür eine hochkarätige Besetzung zusammengestellt. Die Oscar-Preisträger Cillian Murphy („Oppenheimer“) und Jessie Buckley („Hamnet“) sollen Rollen übernehmen. Das Drehbuch schreibt Paul Thomas Anderson, dessen Politthriller „One Battle After Another“ in diesem Jahr mit sechs Oscars ausgezeichnet wurde. Der Film soll auf dem Roman „The Heart in Winter“ des irischen Schriftstellers Kevin Barry basieren. Der Kinostart ist für 2028 geplant, die Dreharbeiten sollen im kommenden Winter beginnen.