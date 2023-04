Papst Franziskus, 86, hat eingeräumt, dass sich die katholische Kirche in ihren grundsätzlichen Glaubensregeln beim Thema Sex noch nicht weit entwickelt hat. Der Katechismus sei "noch in einer sehr frühen Phase" bei der Thematik, sagte er in einem Gespräch mit jungen Frauen und Männern, das seit dieser Woche in einem Dokumentarfilm ("Amen - Ein Gespräch mit dem Papst") beim Streamingdienst Disney+ zu sehen ist. Christen hätten nicht immer eine "erwachsene" Haltung zu Sex gehabt. Dabei sei Sex "eine der schönsten Sachen, die uns Gott geschenkt hat. Sich sexuell auszudrücken ist ein Reichtum. Sex ist eine wunderschöne Sache".

Lena Meyer-Landrut, 31, Sängerin, hat aufgrund Long Covid an starkem Haarverlust gelitten. "Ich habe wegen Long Covid zwischen März und August über 50 Prozent meiner Haare verloren", schreibt Lena Meyer-Landrut laut Bild auf ihrer vor Kurzem gegründeten Online-Plattform "The Lenaverse", auf der sie exklusive Inhalte direkt mit ihrer Community teilt. Die Haare abzuschneiden sei für sie damals eine schwere Entscheidung gewesen, jedoch auch der einzige Ausweg aus dem Haar-Dilemma. Denn: Der starke Haarausfall habe sie sehr belastet und einige Tränen gekostet: "Habe so geheult, wow".

Stefan Mross, 47, Schlagersänger und Moderator, darf nach einer Schlägerei in einem Hotel die ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" weiter moderieren. Der SWR teilte mit: "Wir haben gemeinsam mit Stefan Mross den Sachverhalt und die Hintergründe ehrlich, offen und auf Basis gegenseitigen Vertrauens besprochen und somit aufgeklärt." Mross sagte, er habe sich "selbst ein Ei gelegt" und räumte offen ein: "Ich habe überzogen reagiert. Das tut mir leid, und ich habe mich bei dem Betroffenen entschuldigt." Die neue Staffel beginnt am 7. Mai.