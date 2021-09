Von Titus Arnu

Papageien sind als pfiffige Kerlchen bekannt. Sie können die Titelmelodie von "Star Wars" pfeifen, "Ach, Eva!" sagen und ganze Telefonate nachplappern. Manche können sogar zählen. Wie sie das mit ihrem walnussgroßen Hirn schaffen, erforschen Ornithologen mit Experimenten. Haben Graupapageien besonders viele graue Hirnzellen? Verstehen Aras Arabisch? Fast beschleicht einen das Gefühl, die Vögel könnten uns Menschen bald gänzlich überflügeln.

Jetzt sind sie nämlich sogar schon bei der Digitalisierung gelandet. Federführende Vogelforscher haben sechs Keas beigebracht, mit ihren Zungen Touchscreens zu bedienen. Die Biologen des Willowbank Wildlife Reserve in Christchurch schmierten Monitore mit Erdnussbutter ein und beobachteten, wie die Bergpapageien auf Töne und Bilder reagierten. Die Keas leckten über die Touchscreens und nahmen die Veränderungen wahr. Das wichtigste Ziel der Übung: Gehirnjogging. Keas sind so wissbegierig, dass man sie ständig geistig beschäftigen sollte.

Müssen Mensch und Papagei in Zukunft also nicht mehr lauthals kreischen, um zu kommunizieren? Tauschen sich Vogelfans und Vögel bald gepflegt per Textnachricht über die wichtigsten Themen (Sonnenblumenkerne, Sinn des Lebens, Sommerhits) aus? Amalia Bastos, Doktorandin an der University of Auckland, stellt klar, dass ihre Studie ein sinnvolleres Ziel habe: "Keas, die in Gefangenschaft geboren sind und Mental-Training am Touchscreen absolvieren, könnten besser für die Freilassung in die Wildnis geeignet sein." Oberflächliches Blabla in WhatsApp-Gruppen? Pfui, danke. Da kann ein Kea echt drauf pfeifen.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.