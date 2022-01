A panda eats bamboo at the Taipei Zoo on January 4, 2022. (Photo by Sam Yeh / AFP)

Von Violetta Simon

Es soll ja Menschen geben, die müssen nur an einem Törtchen vorbeilaufen, um zuzunehmen. Ganz anders der Pandabär, der aufpassen muss, nicht gleich beim Essen zu verhungern. Kein Wunder, wenn man sich fast ausschließlich von minderwertigem, fettarmem Bambus ernährt. Wäre der Panda ein Mensch, würde man ihm womöglich eine "ARFID" (avoidant restrictive food intake disorder) bescheinigen - eine Essstörung, bei der Betroffene nur bestimmte Nahrungsmittel verzehren und infolgedessen unter Mangelerscheinungen leiden.

Pandabären hingegen gedeihen dabei prächtig. Selbst in mageren Zeiten, wenn die Bambusblätter kaum etwas hergeben, ziehen sie Nährstoffe aus den Süßgräsern, bleiben kugelrund und flauschig - was bei Pandas als Schönheitsideal und Zeichen von Vitalität gilt. Forscher in China haben nun den Grund dafür herausgefunden. Wie die wissenschaftliche Plattform Cell Reports berichtet, können sich die Bakterien im Darm der Bären so verändern, dass sie im Frühling und Sommer, wenn die proteinreichen Triebe sprießen, besonders viel zulegen und Fett speichern. So gleichen sie den Nährstoffmangel in Jahreszeiten aus, wenn nur faserige Blätter zur Verfügung stehen.

Feine Sache, so ein pandaisierter Verdauungsapparat, auch für uns Menschen: nichts als Pommes Schranke oder Gummibärchen, ohne Reue! Obwohl: Die Lust zur Paarung lässt bekanntlich zu wünschen übrig. Für die Erotik reicht die Energie dann eben doch nicht - ein durchaus menschliches Phänomen, das Wissenschaftler übrigens als "Panda-Syndrom" bezeichnen. Ein bisschen Pandabär steckt eben doch in jedem von uns.

