Nach einem schweren Erbeben in Panama hat es vorübergehend Tsunami-Alarm an Teilen der Pazifikküste Mittel- und Südamerikas sowie Mexikos gegeben. Stunden später wurde die Warnung wieder aufgehoben. Die Gefahr sei vorüber, teilte die zuständige Behörde mit.

Das Beben ereignete sich nach Angaben des US-Geologischen Dienstes am Freitag um 12.56 Uhr Ortszeit in Panama. Das Epizentrum wurde etwa zehn Kilometer westsüdwestlich von Pitaloza Arriba im zentralen Süden des Landes geortet, in einer Tiefe von etwa zwölf Kilometern. Die geologische Behörde bezifferte die Stärke zunächst auf 7,6, erhöhte sie nachträglich auf 7,7. Das Warnzentrum in Honolulu hatte zunächst eine Stärke von 8,0 und eine Tiefe von 33 Kilometern angegeben. Es war das stärkste Beben in diesem Teil Panamas seit 1951, teilte das US National Earthquake Information Center mit.

In mehreren Regionen Panamas verließen Menschen aus Angst vor weiteren Erschütterungen ihre Häuser, Arbeitsplätze und Geschäfte. In der Hauptstadt wurden Straßen, Parkplätze und Parks zu Sammelpunkten für Menschen, die Gebäude vorsorglich verlassen hatten.

„Es war der größte Schrecken meines Lebens“, sagte eine Frau dem panamaischen Fernsehsender TVN, nachdem sie während des Bebens nach ihrem Baby und ihrem Mann gesucht hatte. Ein anderer Augenzeuge sagte, er sei ins Freie geflüchtet und habe sich neben Stützpfeilern in Sicherheit gebracht. Die Erschütterungen sind nach Angaben lokaler Medien bis Kolumbien, einschließlich Medellín, spürbar gewesen, hieß es.

Der Panamakanal blieb nach offiziellen Angaben in Betrieb

Nach Angaben panamaischer Medien wurden unter anderem in Penonomé Schäden festgestellt. In der Stadt, etwa 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Panama-Stadt in der Provinz Coclé, waren der Turm der Kathedrale und öffentliche Gebäude betroffen. Dutzende Nachbeben wurden registriert. Verletzte wurden zunächst nicht gemeldet.

Die Regierung ordnete die Schließung staatlicher Einrichtungen an, der internationale Flughafen Tocumen unterbrach den Betrieb vorübergehend für Sicherheitsüberprüfungen. Der Panamakanal blieb laut Kanalverwaltung in Betrieb.

Die Schäden in Panama weckten Erinnerungen an schwere Erdbeben in anderen Teilen der Region in den vergangenen Monaten. In Venezuela kamen bei zwei Beben der Stärke 7,2 und 7,5 im Juni Tausende Menschen ums Leben. Bei einem Beben der Stärke 7,4 in Kolumbien im August starben mehr als 300 Menschen.