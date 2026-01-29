Die Corona-Krise war überstanden. Dreizehn Freunde aus dem Münsterland beschlossen, endlich mal gemeinsam Urlaub zu machen. Für einige der Männer, die in ihrer Heimat dem Kegelklub „Stramm am Tisch“ angehörten, war es die erste Flugreise ihres Lebens.
Justiz auf MallorcaStaatsanwaltschaft fordert sieben Jahre Haft für deutsche „Kegelbrüder“
Eine Gruppe Männer aus dem Münsterland soll im Mai 2022 am Ballermann einen Häuserbrand verursacht haben. Vier Jahre später liegt die Anklageschrift vor. Die spanischen Ermittler glauben, Bier könnte wie ein Brandbeschleuniger gewirkt haben.
Von Patrick Illinger, Madrid
