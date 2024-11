Ausgerechnet ein Palliativarzt steht im Verdacht, in Berlin acht schwer kranke Menschen getötet zu haben – einfach um des Tötens willen. Es wäre nicht die erste Verbrechensserie, die von einem Arzt ausgeht.

Von Verena Mayer, Berlin

Alles sah nach einem typischen Zimmerbrand aus, als die Berliner Feuerwehr im Juni in der Niemetzstraße in Berlin-Neukölln ankam. Aus der Wohnung einer 87-Jährigen schlugen Flammen, Feuerwehrleute reanimierten die Frau und brachten sie ins Krankenhaus, wo sie kurz darauf verstarb. Inzwischen ist jedoch nicht nur klar, dass das Feuer in der Niemetzstraße kein Versehen war, sondern dass sich dahinter offenbar auch eine Verbrechensserie verbirgt, die ihresgleichen suchen dürfte.