Dutzende Tote nach Feuer in Zug

Das mit einem Mobiltelefon aufgenommene Foto zeigt den Brand in einem pakistanischen Zug.

Bei einem schweren Unglück in einem Zug im Südosten Pakistans sind mehr als 70 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 40 Personen seien verletzt worden, teilte der Polizeichef der Stadt Rahim Yar Khan mit. Ein von Passagieren mitgebrachter Gaskocher sei explodiert, als die Reisenden Frühstück zubereiteten, sagte der Eisenbahnminister Shaikh Rashid Ahmed.

Mindestens drei Eisenbahnwaggons waren durch die Explosion in Brand geraten. Daraufhin seien Menschen von dem schnell fahrenden Zug gesprungen, um sich zu retten. Bilder in lokalen Medien zeigten Zugwaggons, die lichterloh brannten. Die Mitnahme von Gaskochern ist eigentlich verboten.

Ein Großteil der Opfer ist offenbar in den Waggons verbrannt. Weitere Menschen starben infolge des Absprungs vom Zug. Mittlerweile haben Feuerwehrleute den Brand löschen können. Mehr als 200 Passagiere seien in den drei betroffenen Waggons gereist, sagte ein Vertreter der Eisenbahn. Zahlreiche Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der Zug war unterwegs von Karachi in die Stadt Lahore, als der Unfall geschah. Laut dpa reisen täglich 20 000 bis 50 000 Menschen zwischen den beiden Städten. Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan drückte seine Trauer über den Vorfall aus und wies die Behörden an, den Verletzten die bestmögliche medizinische Behandlung zukommen zu lassen, berichtete Radio Pakistan. Er spreche auch den Familien der Opfer sein Beileid aus.

Erst Anfang Juli waren bei einem schweren Zugunglück in Ostpakistan mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Damals war ein Reisezug auf einen Güterwaggon geprallt.