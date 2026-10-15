Beim Einsturz eines Schuldaches in Pakistan sind laut örtlichen Behörden mindestens 28 Schüler und eine Lehrerin ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei und Rettungskräften in Peschawar, im Nordwesten des Landes. Es wird befürchtet, dass weitere Opfer unter den Trümmern liegen. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren waren in den Klassenzimmern, als das Dach am frühen Morgen einstürzte, sagte Bilal Faizi, Sprecher der pakistanischen Rettungsdienste. Mehr als 40 Menschen seien teils schwer verletzt und zur Behandlung in das städtische Krankenhaus gebracht worden, sagte Klinik-Sprecher Mohamed Asim. Mehrere Kinder seien von Stahlstangen getroffen worden und befänden sich in einem kritischen Zustand. Er befürchte daher, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen könne.

Eigentümer der Schule festgenommen

Dutzende Rettungskräfte, unterstützt von schwerem Gerät und Freiwilligen, räumten örtlichen Medienberichten zufolge die Trümmer weg, um eingeschlossene Kinder zu bergen. Fernsehaufnahmen zeigen Eltern, die panisch durch die Straßen rennen, und Krankenwagen, die Kinder in die Krankenhäuser bringen.

Das eingestürzte Gebäude hatte laut Polizei drei Etagen. Der Eigentümer der Schule sei festgenommen worden. Die Ermittlungen dauerten an. Die Ursache für das Unglück ist bisher unklar. Ersten Medienberichten zufolge waren zum Zeitpunkt des Einsturzes mehr als 100 Kinder in der Schule. Eine offizielle Bestätigung gab es hierfür nicht.

In Pakistan kommt es immer wieder zu Gebäudeeinstürzen. Als Ursachen gelten häufig Mängel bei den Sicherheitsstandards und der Einsatz minderwertiger Baumaterialien. Erst im Juni kamen mehr als ein Dutzend Kinder in Lahore ums Leben, als das Dach eines privaten Nachhilfeinstituts einstürzte. Teile des Gebäudes befanden sich Berichten zufolge damals noch im Bau.