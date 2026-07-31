Im pakistanischen Karakorum-Gebirge werden nach einem Lawinenabgang internationale Bergsteiger vermisst. Zwei Alpinisten wurden bereits tot aufgefunden, zwei weitere Körper wurden ebenfalls geborgen, aber bislang nicht für tot erklärt. Geleitet wird die Expedition vom bekannten Extrembergsteiger Nirmal Purja.

Der aus Nepal stammende Purja machte international Schlagzeilen, nachdem er im Oktober 2019 in Rekordzeit alle 14 Achttausender weltweit innerhalb von sieben Monaten erklommen hatte. Mittlerweile wurde der Rekord übertroffen. Die Netflix-Produktion „14 Peaks: Nothing is Impossible“ zeigt seine Leistung. Danach machte der Star der Bergsteigerszene eher negative Schlagzeilen: Zwei Frauen warfen ihm vor zwei Jahren in einem Artikel der New York Times vor, sie sexuell bedrängt zu haben.

Seit Donnerstagmorgen sei der Kontakt mit dem Team am Broad Peak dem Alpine Club Pakistan (ACP) zufolge abgerissen. Nun läuft am zwölfthöchsten Berg der Erde eine Suchaktion mit einem Helikopter. Eine omanische Alpinistin und ein nepalesischer Bergsteiger sind nach Angaben des ACP tot. Fünf Bergsteiger aus Nepal, ein Bergsteiger aus Pakistan, ein chinesischer Bergsteiger und eine Alpinistin aus den USA gelten derzeit noch als vermisst. Die Region im hohen Norden Pakistan zieht jährlich viele internationale Bergsteiger-Expeditionen an.