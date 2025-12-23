Die ehrwürdige BBC begann kürzlich ihren Bericht über ein Londoner Kulturereignis mit den Worten: „The Prince and the Princess of Wales shook hands with the Paddington bear and discussed marmelade Sandwichs.“ Der Prince und die Princess of Wales schüttelten dem Bären Paddington die Hände und erörterten Fragen von Marmeladen-Sandwichs. Auf dem Bild dazu nehmen William und Kate den Bären in die Mitte. Man muss sagen, er fällt modisch etwas ab neben den festlich gekleideten Royals. Paddington trägt einen roten Schlapphut und einen blauen Wollmantel, in der Pranke hält er ein angeknabbertes Marmeladenbrot.