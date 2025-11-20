Fett ist ein zuverlässiger Geschmacksträger, Hobbyköche wissen das. Vermutlich sollte man auch jene Menschen daran erinnern, die sich ihrer überflüssigen Pfunde radikal entledigen wollen und dazu auf die Abnehmspritze zurückgreifen. Der rasche Gewichtsverlust kann schließlich auch zu Einbußen im Gesicht führen – obwohl es natürlich Geschmackssache ist, ob man faltig-kantige Mund- und Wangenpartien bevorzugt oder lieber gemütliche, runde Pausbacken mag.
OzempicSchlaff und zerknautscht nach der Spritze
Hohle Wangen, spitze Nase, Falten: Das „Ozempic Face“ macht nicht nur Sharon Osbourne oder Jeff Bezos zu schaffen. Wenn mit neuen Abnehmmitteln die Kilos purzeln, schwindet zwar das Fett an Bauch und Hüften, aber auch anderswo. Droht nach dem Gewichtsverlust der Gesichtsverlust?
Von Werner Bartens
