Jetzt sind sie also wieder mal unter Beschuss, die sogenannten „Superreichen“. Sie sollen laut einem griffigen Bericht der Hilfsorganisation Oxfam mit ihren Privatjets 2025 in nur zwei Sekunden mehr Kohlendioxid verursacht haben als ein Mensch, der zu den ärmsten 50 Prozent der Weltbevölkerung gehört, im gesamten Jahr. Der Konsum von Luxus und Investitionen in umweltschädliche Unternehmen trieben die Welt immer weiter in den Klimakollaps, teilte Manuel Schmitt mit, Referent für soziale Ungleichheit bei der Organisation. Vieles sei völlig unverhältnismäßig. Nur: Wer sind denn eigentlich die „Superreichen“? Und wer von ihnen fliegt mit einem Privatjet?

Natürlich ist nicht jeder Name jedem bekannt. Das Magazin Business Insider etwa berichtete im Jahr 2023 über den Mitgründer des US-amerikanischen Technologieunternehmens Nvidia, Curtis Priem, der sich einen Gulfstream G450 als Privatflieger angeschafft habe. Priem gab dem schnittigen Ding den Hundenamen „Snoopy“. Im Jahr 2000 bereits soll Oracle-Gründer Larry Ellison, einer der reichsten Menschen der Welt, laut NZZ einen kalifornischen Regionalflughafen verklagt haben, weil man ihm die nächtliche Landung in seinem Privatjet nicht erlaubt habe. Ellison benennt seine Jets eher mit Ziffern und Zahlen, nicht mit Namen.

Auch von René Benko weiß man, dass er im Privatjet zum Shopping nach Barcelona reiste. Zumindest, als man ihm in Innsbruck noch nicht den Prozess gemacht hatte. Nicht gut bestellt ist es aber auch um den CO₂-Fußabdruck von Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie anderer Milliardäre, das haben schon im Jahr 2021 die US-Anthropologen Beatriz Barros und Richard Wilk in ihrer Studie „Die enormen CO₂-Fußabdrücke der Superreichen“ belegt. Gemäß einer Untersuchung der schwedischen Universität Lund war schon im Jahr 2017 der CO₂-Ausstoß beispielsweise von Bill Gates und Paris Hilton 10 000 Mal höher als der durchschnittliche Pro-Kopf-Wert.

Da wird sogar der Job bei einer Kupferrohr-Firma sexy

In Europa sind die Schweizer ganz vorn mit dabei. Greenpeace zählte im Jahr 2022 insgesamt 35 000 Privatflüge, damit liegen die Eidgenossen beim Pro-Kopf-Gedüse an der Spitze. Im selben Jahr sollen laut der Hamburgischen Bürgerschaft, aber das nur nebenbei, 459 Privatjets zwischen Hamburg und Sylt unterwegs gewesen sein – Propellerflugzeuge wurden erst gar nicht mitgerechnet. Aber klar, da saßen nicht nur Schweizer drin.

Von James Bond bis Boris Becker, von den Scorpions bis Diego Maradona, von russischen Oligarchen bis zu arabischen Scheichs: Privatjets waren und sind ein Statussymbol. Homer Simpson nimmt in einer Folge der Zeichentrickserie nur deshalb einen Job als Sicherheitsinspektor einer Kupferrohr-Firma an, weil er mit dem Privatjet von Standort zu Standort fliegen kann. Und irgendwie kann man’s ja auch verstehen. (Homers Jet war jedoch deutlich kleiner als der von Donald Trump.)

Es muss ja nicht immer so sein, dass – wie einmal der Chef einer Privatjet-Vermittlung der Süddeutschen Zeitung erklärte – der Zwei- bis Vierstrahler von Vermögenden nur deshalb eingesetzt wird, weil man den alleinreisenden Hund von A nach B befördern will. Das wäre wirklich dekadent. Kritiker, die nicht zu den Superreichen gehören, müssen allerdings aufpassen: Der US-Amerikaner und Umweltaktivist Jack Sweeney etwa bekam ziemlich Ärger, als er die vielen Privatjet-Flüge von Elon Musk und Taylor Swift im Netz öffentlich machte.

Und doch bleibt stets ein ungutes Gefühl, wenn man auch dieser Tage mal wieder so in den Himmel schaut: 77 Millionen Menschen, das reichste Prozent der Erde, verursachen laut Oxfam genauso viele Emissionen wie die fünf Milliarden, die zu den unteren zwei Dritteln gezählt werden. Darüber könnte man eigentlich mal diskutieren, zum Beispiel beim nächsten Weltwirtschaftsforum in Davos. Da reisen die Teilnehmer ja ebenso gerne mit Privatjet an. Geschützt übrigens von Drohnen. Wie gut, dass wenigstens die nur wenig Dreck machen.