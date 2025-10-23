Ein kleiner Biss in die Wade und schon ist das Revier markiert: In Kalifornien hat ein Otter einer Surferin ihr Brett abgenommen. Handelt es sich bei dem Tier vielleicht sogar um Otter 841, der vor zwei Jahren zum Mega-Star wurde?

Es hilft freilich, dass die Kalifornier mit der Gelassenheit von Leuten gesegnet sind, bei denen 355 Tage im Jahr die Sonne scheint. Warum sollte man sich da aufregen, nur weil einem ein Otter das Surfboard im Ozean klaut? „Ich habe einen liebevollen Biss am Fuß gespürt, wirklich sehr leicht – und beim Umdrehen diesen riesigen Otter auf meinem Brett entdeckt“, erzählt Isabella Orduna, Studentin an der University of California in Santa Cruz und Besitzerin des Surfbretts. Sie habe versucht, das Tier vom Board zu verscheuchen, doch offensichtlich gefiel es dem Otter ganz gut darauf. „Ich bin deshalb ins Wasser und habe das Brett mit dem Tier darauf in Richtung Strand gezogen“, sagt Orduna. Etwa 20 Minuten lang habe es sich der Otter gemütlich gemacht: „Ich wusste ja nicht, ob ich vielleicht in sein Revier eingedrungen bin oder Junge in der Nähe sind.“