Einhörner, Flamingos, Eulen, Lamas und Faultiere sind out. Das neue Lieblingstier auf Social-Media-Kanälen, T-Shirts, Shampoo-Flaschen und Kaffeetassen ist: der Otter. Warum der scheue Fischfresser so gehypt wird.

Von Titus Arnu

Otter sind scheue Tiere. „Brauner Blitz im Wasser“, so beschreibt der Naturschutzverband Bund das flinke Raubtier. Otter zischen auf der Jagd nach Fischen und Krebsen wie Pfeile durch Flüsse und Seen. Die Wassermarder sehen mit ihrem stromlinienförmigen Körper, den Schwimmhäuten an den Pfoten und den langen Spürhaaren an der Schnauze aus wie Süßwasser-Seehunde. Zu Gesicht bekommt man die nachtaktiven Tiere in freier Wildbahn allerdings äußerst selten.