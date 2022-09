Ein Privatflugzeug auf dem Weg von Spanien nach Köln ist bis über die Ostsee geflogen und dort vor der Küste Lettlands ins Meer gestürzt. Die Luftwaffe bestätigte den Absturz der Maschine auf Twitter. Zuvor war jeglicher Kontakt zu dem Flieger abgerissen. An Bord waren nach Bild-Informationen ein Pilot, ein Mann, eine Frau und ihre Tochter.

Die Zeitung El País berichtete unter Berufung auf spanische, mit dem Vorfall vertraute Quellen von einer deutschen Familie, der die Maschine gehört haben soll - einem älteren Mann, seiner Frau, einer Tochter des Paares und einem Mann in deren Alter. Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA war der Jet in Österreich registriert und auf ein deutsches Unternehmen zugelassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Pilot vor dem Absturz womöglich bewusstlos geworden. Ein Experte für Luftsicherheit, Hans Kjäll, sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, Druckprobleme könnten dazu geführt haben, dass die Passagiere das Bewusstsein verloren hätten. Gerade in Höhen, in denen Kleinflugzeuge unterwegs seien, könne dies schnell passieren.

Mehrere Kampfjets steigen auf

Bei dem Flugzeug handelte es sich um eine Cessna 551, wie die schwedische Zeitung Dagens Nyheter berichtete. Die Maschine flog über die Insel Rügen hinaus, gelangte in den schwedischen Luftraum, flog südlich von Gotland und setzte ihren Geisterflug weiter in Richtung des Golfs von Riga fort. Dann stürzte sie ins Meer. Eigentlich hätte das Flugzeug am frühen Abend am Flughafen Köln-Bonn landen sollen.

Bild berichtete, die Maschine habe nach dem Start im südspanischen Jerez Druckprobleme in der Kabine gemeldet. Flugzeuge verschiedener europäischer Länder wären Streckenverlauf zu der Cessna 551 aufgestiegen, um die Lage zu überprüfen. Sie hätten jedoch keine Erkenntnisse gewinnen können. Kontaktversuche seien fehlgeschlagen. Ein dänischer Kampfjet habe das Flugzeug dann weiter begleitet, berichtet Bild, und mitbekommen, wie die Maschine vor Lettland ins Trudeln geriet und abstürzte.

Am Abend lief eine Rettungsmission mit internationalen Kräften. Der Leiter des lettischen Seerettungskoordinationszentrums sagte im dortigen Fernsehen, es würden Suchaktionen koordiniert und das Gebiet durchkämmt.