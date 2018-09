Hurrikan Florence, der sich zurzeit auf die Südostküste der USA zubewegt, wird weniger verheerend als zunächst erwartet. Experten hatten den Hurrikan am Montag auf die Kategorie vier der fünfstufigen Saffir-Simpson-Skala hochgestuft und nicht ausgeschlossen, dass er noch weiter an Stärke gewinnen könnte. In der Nacht auf Donnerstag hat sich der Sturm nun deutlich abgeschwächt auf die Kategorie zwei. Er zählt somit nicht mehr als ein außergewöhnlich starker Hurrikan. Meteorologen warnen dennoch vor lebensbedrohlichen Sturmfluten und heftigen Regenfällen.