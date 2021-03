Von Martin Zips

Ostern ist die Zeit der besonders originellen Sprachspiele. So befand die Bild-Zeitung kürzlich, das Rumeiern in der sogenannten K-Frage der Union müsse endlich aufhören. Die Buchautorin Claudia Thesenfitz wiederum erklärte in einem vorösterlichen Interview mit der nicht unbedeutenden Sylter Rundschau, die Monogamie sei "auch ein Eiertanz". Und der erstaunlich reichweitenstarke ZDF-Komödiant Jan Böhmermann twitterte höchst originell: "Pünktlich zu Ostern wird rumgeeiert." Fast 14 000 Likes!

Natürlich finden sich dieser Tage auch in anderen Ländern osterkonforme Sprachbeispiele. Der US-amerikanische Komiker Jamie Kennedy etwa meinte kürzlich in einem Interview, Humor sei für ihn derzeit ein "walk on eggshells". Viele aus seiner Zunft hätten dieser Tage Angst, irgendetwas Falsches zu sagen oder zu schreiben. Cancel culture und so fort. Aber gut, wäre man jetzt zum Beispiel Lemmy Kilmister oder Oliver Kahn, man würde halt sagen: "Jamie, du brauchst Eier. Dann schaffst du das schon."

Und so eiert die Welt, die ja selbst alles andere als eine Kugel ist, halt irgendwie durchs Universum. In Richtung Ostern 2021, das allerdings auch nur ein verlängerter Karfreitag 2020 ist. "Eiertanz", das war ursprünglich übrigens so ein mittelalterliches Spiel, bei dem ein rohes Ei unter musikalischer Begleitung mit den Füßen möglichst unversehrt über den Boden bewegt wurden musste. Also so eine Art "Flappy Bird", nur halt analog. Auf Gemälden wie "La danse de l'oeuf" des Flamen Pieter Brueghel des Jüngeren aus dem Jahr 1620 oder Pieter Aertsens "De Eierdans" (1552) kann man noch sehen, wie das einst aussah.

Heute wird der Ausdruck meist dann gebraucht, wenn gerade mal wieder nichts läuft. Vor allem nicht rund. Und da fragt man sich dann schon, ob es wirklich sinnvoll ist, dass der amerikanische Präsident ausgerechnet in einem eiförmigen "Oval Office" sitzt oder dass Dirigent Daniel Barenboim vor allem ovale Konzertsäle so gern mag. Auch das Fußballstadion der Mannschaft Eintracht Frankfurt ist ein zumindest angedeutetes Oval. Dort hat der Manager Fredi Bobic gerade seinen Abschied erklärt. Er sagte, er wolle da jetzt "gar nicht groß rumeiern". Wahrscheinlich hatte es zuvor einen Eiertanz mit ihm gegeben.

Also eiern wir weiter. Neuer Lockdown? Impfprioritäten? Kanzlerkandidatur? Man muss das Leben so nehmen wie die Rugby-Spieler, die manchmal, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, ihr ledernes Ei in die Hand nehmen, um es zu küssen. Oder so wie der Schweizer Komiker Jean-Luc Barbezat, der zwar kürzlich von einem für Humoristen schwierigen "marcher sur des oeufs" durch die Pandemie sprach, aber sogleich das berühmte Zitat des großen Humoristen Pierre Desproges anfügte: "Man kann über alles lachen. Aber nicht mit jedem."