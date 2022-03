Kristen Stewart in Shorts, Timothée Chalamet ohne Hemd: Der Rote Teppich hatte dieses Jahr wenig zu bieten, also mussten die Oscars es rausreißen. Aber schaffen sie das auch?

Von Silke Wichert

Zurück im alten Dolby Theater, eine gefühlt endlose Liste an angekündigten Stars, endlich wieder das übliche Rote-Teppich Prozedere - aber wenn alles so normal wirkt, soll doch bitte niemand gleich vor Glück freidrehen. Also wurden die Gäste angeblich von der Academy gebeten, bitte schön die Knie zu bedecken (Frauen) und klassische Smokings statt der zuletzt manchmal etwas wilden Farbwahl (Männer) zu tragen. Netter Versuch. Die meisten Nominierten, Presenter oder sonst wie geladenen Gäste ignorierten die Ansage geflissentlich.

Aber wieso soll man sich angesichts der Nachrichtenlage auch mit solch banalen und vollkommen überholten Vorgaben aufhalten? Bei den Oscars gab es also: Regelbrüche wo man hinschaute, viel Farbe, nicht mehr so viele nackte Bäuche, dafür aber eben ein paar unbedeckte Knie. Ein bisschen Action im Red-Carpet-Genre war ja auch dringend nötig gewesen: Die bisherige Award-Saison verlief kleidermäßig so mau wie noch nie. Anfang des Jahres waren wegen Omikron kaum Stars unterwegs, dann wurden die Golden Globes als private Veranstaltung abgehalten. Das ist für die, die sich an guten und noch lieber an schlechten Kleidern abarbeiten, ein bisschen langweilig, für die großen Designermarken eine mittlere Katastrophe. Bei den Oscars werden schließlich, trotz stetig fallender Einschaltquote, immer noch legendäre Bilder von unschätzbarem Werbewert geschaffen. Also: volle Kraft voraus!

Detailansicht öffnen Wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt - und trug ein tolles Kleid: Jessica Chastain. (Foto: John Locher/AP)

Viele Frauen setzten auf klassischen Hollywood-Glamour. In der guten Version etwa bei der späteren Oscar-Gewinnerin Jessica Chastain mit Farbverlauf und goldenem Bustier. In der eher schlechteren bei der früheren Gewinnerin Lupita Nyong'o. Gold für die Oscars? Puh.

Detailansicht öffnen Gold wie ein Oscar: Lupita Nyong'o. (Foto: VALERIE MACON/AFP)

Ebenfalls wenig bahnbrechend: Rot auf dem Roten Teppich als einer der großen Trends bei Kirsten Dunst, Ariana DeBose und Tracee Ellis Ross. Letztere beiden fielen zudem, wie viele andere auch, mit sehr denkwürdigen Ausschnitten auf. Aber mit den Auftritten von Will Smith (er verpasst Komiker Chris Rock eine Ohrfeige, nachdem dieser einen schlechten Witz über Smiths kranke Frau gerissen hatte) mussten so viele andere Momente ausgeblendet werden, da waren Venus Williams und ihr Dekolleté wirklich das geringste Problem.

Detailansicht öffnen Kam ohne Hemd, bei den Oscars ein Novum: Timothée Chalamet. (Foto: John Locher/AP)

Für die deutlichsten Hingucker des Abends sorgten Kristen Stewart in sehr kurzen schwarzen Shorts und sehr weit aufgeknöpftem weißen Hemd sowie Timothée Chalamet, der zum kurzen Paillettenblazer und schmalen Hosen einfach mal ganz ohne Hemd kam. In einer italienischen Disco würde er damit kein Stück auffallen, bei den Oscars dagegen war der Look tatsächlich ein Novum.

Detailansicht öffnen Gewannen den Oscar für den besten Song: Billie Eilish und ihr Bruder Finneas O'Connell. (Foto: Chris Pizzello/AP)

Ebenfalls unübersehbar war Billie Eilish, die eine schwarze - ja was eigentlich trug. Kleid? Jumpsuit? Schwarze Gewitterwolke? Man glaubte, da unten Hosen erkannt zu haben, aber hier war einfach zu viel ungeordneter Stoffballen am Körper drapiert. Und ausgerechnet damit wird sie jetzt bis in alle Ewigkeit bei ihren Eltern auf dem Kaminsims stehen, weil sie und ihr Bruder jetzt ja tatsächlich Preisträger sind.

Detailansicht öffnen Kam als einer der wenigen mit blau-gelbem Einstecktuch: Jason Momoa. (Foto: Jordan Strauss/dpa)

Im Vorfeld hatten sich viele gefragt, wie die Stars wohl modisch auf den Ukraine-Krieg reagieren würden. Anstecker zu diversen Themen hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Erwartungsgemäß kamen Schauspieler wie Benedict Cumberbatch also mit Ukraine-Pin, Samuel L. Jackson mit Ansteck-Schleife, Jason Momoa mit blau-gelbem Einstecktuch. Jamie Lee Curtis und andere trugen ein blaues Band mit der Aufschrift "WithRefugees". Das allerdings war es dann auch schon, was insgesamt vielleicht doch ein bisschen wenig ist, aber das Thema wurde mit gelegentlich eingeblendeten Spendenaufrufen bei der Verleihung sowieso eher alibimäßig verhandelt.

Detailansicht öffnen Zitat auf Sharon Stone: Zendaya mit weißer Bluse und langem silbernen Rock (Foto: Angela Weiss/AFP)

Das Rennen zum Trend des Abends machte, wie in vielen Kategorien nicht die großen Favoriten gewannen, auch eher ein Außenseiter-Trend: weiße Blusen beziehungsweise weiße Hemden. Nicht nur bei Kristen Stewart, sondern auch bei Uma Thurman und Zendaya, die in der bauchfreien Version mit langem silbernen Rock von Valentino Couture kam, ein hübsches, aktualisiertes Zitat auf Sharon Stones damals wirklich bahnbrechenden Auftritt 1996. Genau das, was Oscar Fans lieben, kleine Verweise, subtile Hommagen. So wie Zoë Kravitz mit Audrey-Hepburn Gedenk-Pony und in einer sehr schlichten, um so tolleren rosa Robe von Saint Laurent. Manchmal ist es ganz einfach, fantastisch auszusehen.