Halle Berry , 58, US-Schauspielerin, hat sich mit einer Kuss-Attacke revanchiert. Bei einer offenbar zufälligen Begegnung auf dem roten Teppich bei den Oscars überraschte Berry Schauspielkollege Adrien Brody , 51, mit einem sekundenlangen Frontalknutscher auf den Mund. Davor wandte sie sich kurz mit einem Satz an Brodys Freundin Georgina Chapman, die direkt daneben stand: „Tut mir leid, Georgina, aber ich muss es tun.“ Vor 22 Jahren hatte Brody Berry im Überschwang auf den Mund geküsst, nachdem Berry ihm den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle im Film „Der Pianist“ überreicht hatte. Damals hatte es eine Debatte gegeben, ob der Kuss nicht übergriffig gewesen sei. Halle Berry scheint es mit Humor genommen zu haben. „Ich musste es tun, ich musste es ihm zurückzahlen“, sagte sie nun lachend zu einer etwas bemüht mitlachenden Chapman vor laufenden Kameras. Brody gewann in diesem Jahr den Oscar für seine Rolle im Film „Der Brutalist“.

(Foto: Carlos Barria/Reuters)

Georgina Chapman, 48, britische Modedesignerin und Schauspielerin, hat bei den Oscars einen überraschenden Erfolg in der Rubrik „Beste Kaugummifängerin“ gefeiert. Als ihr Partner Adrien Brody als Gewinner in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ ausgezeichnet wurde und sich auf den Weg zur Bühne machte, bemerkte er plötzlich, dass er mit einem Kaugummi im Mund seine Dankesrede vermutlich nicht unfallfrei überstehen würde. Kurzerhand nahm er den Kaugummi aus dem Mund, drehte sich um und warf ihn aus etwa drei Metern Entfernung in Richtung seiner fangbereiten Freundin Chapman. Die fing ihn, wie ein Video der Szene nahelegt, mit der rechten Hand gekonnt auf. Chapman und Brody sind laut Medienberichten seit sechs Jahren ein Paar, die Britin war zuvor jahrelang mit Harvey Weinstein liiert gewesen, bis sie ihn 2017 im Zuge des „Me Too“-Skandals verließ.

Adrien Brody mit seiner Freundin Georgina Chapman. (Foto: Richard Harbaugh/AFP)

Adrien Brody, 51, brutalistischer Küsser und Kaugummiwerfer, hat seinen Oscar-Erfolg offenbar seiner Freundin Georgina Chapman zu verdanken. Nach seiner zehnjährigen Auszeit von der Schauspielerei soll die britische Designerin Brody zu einem Comeback ermutigt haben. Georgina „half mir zu realisieren, dass es ein Verlust wäre, mich durch Frustration davon abhalten zu lassen, mit geöffnetem Herzen dem nachzugehen, wofür ich bestimmt bin“, sagte er kürzlich dem Magazin Vulture. Weil er sich mit keinem filmischen Stoff anfreunden konnte, der ihm angeboten wurde, widmete er sich in den vergangenen Jahren eher der Malerei.