Er hat es wieder getan: Im vergangenen Jahr erschien Billy Porter in einem Outfit, das oben als Smoking begann und dann ab der Gürtellinie zu einem schweren, schwarzen Kleid auslief. Diesmal entschied sich der - einem breiteren Publikum erst durch ebendiese Kleiderwahl bei den Oscars 2019 bekannt gewordene - Schauspieler und Sänger für ein lässiges Irgendwas zwischen dem Kleid vom vergangenen Jahr, Snoop Dogg, der Afrofuturismus-Legende Sun Ra ("Space is the Place") und Billy Porters Outfit als Sonnengott bei der noblen Met Gala im Mai in New York City. Damals ließ er sich von sechs Männern mit nackten Oberkörpern über den Roten Teppich tragen und sagte später, Kitsch sei ein negativ besetzter Begriff. Dabei sei er, "wenn er anständig gemacht ist, die höchste Form von Mode und Kunst." Wohl wahr!