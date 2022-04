Beim Ostergottesdienst vor der Wladimir-Kathedrale in Kiew segnet ein Priester Gläubige.

Orthodoxe Christen feiern an diesem Sonntag Ostern, in der Ukraine oft unter schwierigen Bedingungen. In Moskau demonstrierte Patriarch Kyrill Nähe zu Putin. Bilder aus aller Welt.

Detailansicht öffnen (Foto: ZOHRA BENSEMRA/REUTERS)

Die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung gehört der christlich-orthodoxen Konfession an, die an diesem Wochenende Ostern feiert - so wie hier im ukrainischen Butscha. Der Vorort der Hauptstadt Kiew erlangte in den letzten Wochen aufgrund der Ermordung von Zivilisten durch russische Soldaten traurige Berühmtheit.

Detailansicht öffnen (Foto: Emilio Morenatti/AP)

Die Osterfeierlichkeiten in der Ukraine stehen ganz im Zeichen des Krieges: Ein Priester segnet in Butscha Gläubige, darunter Männer in Militärkleidung.

Detailansicht öffnen (Foto: Alberto Pellaschiar/AP)

Zu den orthodoxen Osterbräuchen gehört auch die Segnung mitgebrachter Speisen in Osterkörben. Hier segnet ein ukrainischer Priester Einheimische und Geflüchtete im italienischen Melzo, bei Mailand.

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/Yuri Smityuk/IMAGO/ITAR-TASS)

Das orthodoxe Osterfest wird später gefeiert als das der römisch-katholischen und evangelischen Christen, da sich die orthodoxen Kirchen am Julianischen Kalender orientieren, der dem Gregorianischen 13 Tage hinterher ist. Das Bild zeigt eine Prozession im russischen Wladiwostok.

Detailansicht öffnen (Foto: Oleg Varov/AP)

Patriarch Kyrill, das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beim Ostergottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau demonstrierten beide ihre Nähe.

Detailansicht öffnen (Foto: STRINGER/REUTERS)

Andernorts mussten Gläubige im Freien feiern, wie hier im ukrainischen Dorf Peremoha. Die Kirche wurde während der Kämpfe im russischen Angriffskrieg schwer beschädigt.

Detailansicht öffnen Ukrainische Soldaten beten in einer Kirche in Slowjansk. (Foto: JORGE SILVA/REUTERS)

Detailansicht öffnen (Foto: Fabian Sommer/dpa)

Im brandenburgischen Milmersdorf läutet der Abt und Prior des russisch-orthodoxen Klosters St. Georg die Glocken. Das Kloster in der Uckermark hat 21 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen.

Detailansicht öffnen Orthodoxe Ostereier, angeboten nahe einer Kathedrale in Kiew (Foto: Cara Anna/AP)

Detailansicht öffnen Griechisch-orthodoxe Priester feiern einen Gottesdienst in Istanbul. (Foto: Burak Kara/Getty Images)

Detailansicht öffnen (Foto: TIKSA NEGERI/REUTERS)

Auch in Äthiopien leben orthodoxe Christen. Das Bild zeigt Gläubige in der Bole Medhanialem Kirche in der Hauptstadt Addis Abeba.

Detailansicht öffnen (Foto: Andrew Medichini/dpa)

Paps Franziskus feierte am "Sonntag der Göttlichen Barmherzigkeit", wie der Tag eine Woche nach dem Ostersonntag in der römisch-katholischen Kirche genannt wird, eine Messe im Petersdom in Rom.