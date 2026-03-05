Tiffany Score und Steven Mills suchen die Eltern ihres Babys. Denn sie sind mit dem Kind, das Tiffany ausgetragen hat, genetisch nicht verwandt. Und nicht nur das. Gegebenenfalls suchen sie auch ihr Baby. Das ist die Lage nach einer Anhörung am Mittwoch bei diesem Gerichtsfall in den USA, dessen Akten sich lesen wie ein Drehbuch und der mittlerweile weltweit Aufregung verursacht. Denn Score und Mills haben die Babywunschklinik in Orlando verklagt, um Aufklärung zu erhalten.
Künstliche BefruchtungWer sind die Eltern unserer Tochter?
Tiffany Score und Steven Mills bekamen im Dezember ein Kind. Doch es ist offensichtlich nicht genetisch mit ihnen verwandt. Nun verklagen sie die Babywunschklinik und suchen nach den Eltern – und nach ihrem eigenen Kind.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
