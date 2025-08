Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Und weiter: „Angela hat Orlando den ganzen Abend zum Lachen gebracht, er konnte seine Augen nicht von ihr wenden.“ Bloom reagierte mit drei Klatschhand-Emojis auf den Beitrag. Merkel, die eher zur Kartoffelsuppen- als zur Austern-Fraktion gehört, blieb stumm.

(Foto: Clara Margais/dpa)

Jimi Blue Ochsenknecht, 33, Schauspieler mit juristischem Ärger, wird von seiner Schwester durchgefüttert. Cheyenne Ochsenknecht, 25, die mit ihrem Ehemann auf einem Bauernhof in der Steiermark lebt, sagte bei der Aufzeichnung eines RTL-Podcasts: „Ihm geht’s gut, er ist bei uns, es ist alles in Ordnung.“ Jimi Blue Ochsenknecht, gegen den die Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Betrugsverdachts ermittelt und der nach Zahlung einer Kaution von 15 000 Euro auf freiem Fuß ist, darf Österreich derzeit nicht verlassen. „Er wird gefüttert von uns, wir kochen zusammen, er spielt mit den Kindern“, sagte seine Schwester. Jimi Blue Ochsenknecht wird vorgeworfen, eine Hotelrechnung von knapp 14 000 Euro jahrelang nicht bezahlt zu haben. Er war Ende Juni in Hamburg festgenommen und danach an Österreich überstellt worden.

(Foto: Philipp von Ditfurth/dpa)

Thomas Gottschalk, 75, Entertainer, ist unter die Food-Blogger gegangen. Auf Instagram veröffentlichte er unter dem alliterarischen Titel „Gottschalks Gourmet-Geheimnisse“ ein Kochvideo, in dem er Baked Potatos in der Heißluftfritteuse zubereitet („Nachdem ich ja bekanntlich ne faule Sau bin, habe ich gedacht, ich greife zu einem Airfryer“). Neben Tipps zur Arbeitsvermeidung (Backpapier einlegen, damit man nachher nicht so viel sauber machen muss) gibt Gottschalk auch Wissenswertes über Gerichte aus anderen Ländern preis. So erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, was Zaziki ist, nämlich: „eine Art griechische Creme“.

(Foto: Aurelien Meunier/Getty Images for ABA)

Dua Lipa, 29, britisch-albanische Sängerin, muss in der SZ-„Leute“-Rubrik neuerdings als Dua Lipa, 29, britisch-albanisch-kosovarische Sängerin bezeichnet werden. Die Grammy-Gewinnerin, die 1995 in London als Tochter kosovo-albanischer Eltern geboren wurde und als Kind vorübergehend in Pristina lebte, erhielt in einer feierlichen Zeremonie mit Kinderchor-Gesang nun auch die kosovarische Staatsbürgerschaft, Präsidentin Vjosa Osmani überreichte ihr die entsprechende Urkunde. Die Politikerin teilte danach ein Video von der Verleihung auf Instagram und schrieb dazu: „Unser Stolz, unsere Stimme in der Welt, Kosovos Tochter – willkommen daheim, Dua!“ Die BBC zitierte aus einer Stellungnahme der Sängerin: „Es vervollständigt die Dualität, die ich immer in mir hatte. Ich liebe dieses Land, und das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel.“

(Foto: Evan Agostini/Invision/AP)

Jessica Biel, 43, Schauspielerin, hat für ihre Familie ein McDonald’s-Verbot verhängt. In einem Interview mit dem Online-Magazin Parade sagte die Frau von Sänger Justin Timberlake, 44, sie esse durchaus gerne Burger und Pommes. Aber bei der bekanntesten Fastfood-Kette der Welt habe sie das Gefühl, nicht zu wissen, wie es um die Qualität der Zutaten bestellt sei. „Ich sage dann: Tut mir leid, Leute, das mache ich nicht. Lass uns lieber in einem schicken Lokal einen leckeren Burger und Pommes essen. Ich zahle lieber mehr, damit man etwas Feines bekommt, als so etwas.“ Sie sei „weder verrückt noch streng oder rigide“, es sei lediglich eine Regel, an die sich ihre Kinder halten müssten. Biel und Timberlake haben zwei Söhne im Alter von vier und zehn Jahren.

„Heintje“ auf einem Bild aus dem Jahr 1970 (Foto: Georg Göbel/dpa)

Hendrik Nikolaas Theodoor Simons, 69, „Heintje“, plant für mindestens 30 weitere Lebensjahre. „Ich möchte sehr alt werden, wenn’s geht hundert“, sagte der ehemalige Kinderstar, der am 12. August 70 Jahre alt wird, der Welt am Sonntag. „Allerdings möchte ich dann auch noch vieles selbst machen und bestimmen. Wenn das nicht geht, sterbe ich auch mit 99.“ Mit dem Älterwerden tue er sich nicht schwer: „Im Gegenteil: Ich freue mich darauf, sonst wäre ich ja tot.“ Der niederländische Schlagersänger wurde in den 1960er-Jahren in Deutschland mit der Schnulze „Mama“ bekannt.