Tiffany Score und Steven Mills suchen die Eltern ihres Babys. Denn sie sind mit dem Kind, das Tiffany ausgetragen hat, genetisch nicht verwandt. Und nicht nur das. Gegebenenfalls suchen sie auch ihr Baby. Das ist die Lage nach einer Anhörung am Mittwoch bei diesem Gerichtsfall in den USA, dessen Akten sich lesen wie ein Drehbuch und der mittlerweile weltweit Aufregung verursacht. Denn Score und Mills haben die Babywunschklinik in Orlando verklagt, um Aufklärung zu erhalten.