Erneut haben Schwertwale ein Segelschiff in der Nähe von Gibraltar angegriffen, zwei Menschen mussten gerettet werden. Wissenschaftler fragen sich: Warum treten die Tiere immer wieder so aggressiv auf?

Von Patrick Illinger, Madrid

Der Notruf ging am Sonntagmorgen um neun Uhr bei der spanischen Seenotrettung ein. Vor der Meerenge von Gibraltar war ein Charter-Segelschiff mit zwei Menschen an Bord in Not geraten, die Besatzung bat um Hilfe. Orkas hatten das Boot mehrmals gerammt, das Ruder abgebrochen und ein Leck verursacht, durch das Wasser in den Rumpf eindrang.