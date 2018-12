5. Dezember 2018, 07:25 Uhr Organisierte Kriminalität Internationale Razzia gegen italienische Mafia

Razzia im Eiscafé: Polizisten stehen in einem Lokal in der Duisburger Innenstadt.

Ermittler gehen in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien gegen mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vor; es gab mehrere Festnahmen.

In Deutschland gibt es Einsätze in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Am Mittag und am Nachmittag sollen weitere Details der Ermittlungen bekanntgegeben werden.

Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien gehen seit Mittwochmorgen in einer großangelegten Razzia gegen mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vor. Es habe mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) mit.

In Deutschland gab es Einsätze in Bayern und Nordrhein-Westfalen, der Schwerpunkt liege jedoch auf letzterem Bundesland, sagte eine BKA-Sprecherin. "Die Maßnahmen dauern derzeit noch an." In Bayern seien zwei Objekte durchsucht worden. Sie lagen im Osten des Großraums München, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Ermittlerkreisen erfuhr. Dort wurde jedoch niemand festgenommen. Am Mittag will die EU-Justizbehörde Eurojust in Den Haag auf einer Pressekonferenz vorläufige Ergebnisse präsentieren. Am Nachmittag gegen 15 Uhr informiert BKA-Vizepräsident Peter Henzler in Wiesbaden über die Ermittlungen in Deutschland.

Wie Eurojust mitteilte, trage die heutige Aktion den Codenamen "Pollino". Sie sei "das Ergebnis einer intensiven gemeinsamen Ermittlungsarbeit, die im Jahr 2016 begann und europaweit koordiniert wurde." Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa hat es auch in Südamerika Einsätze gegeben, die mit den hiesigen Ermittlungen zusammenhängen.

Die 'Ndrangheta aus Kalabrien ist eine von vier großen italienischen Mafia-Gruppierungen, neben der Cosa Nostra (Sizilien), Camorra (Kampanien) und der in Deutschland weniger bekannten Sacra Corona Unita (Apulien). Es heißt, sie soll weite Teile des europäischen Drogenhandels kontrollieren. Italienische Mafia-Staatsanwälte und andere Mafia-Experten wie etwa der Sachbuchautor Roberto Saviano ("Gomorrha") warnen seit längerem davor, dass die Mafia in ganz Europa Einfluss geltend mache, Drogengelder etwa in Form von Immobilien-Investments gewaschen würden.

Die am Mittwoch durchgeführten Razzien sind der zweite Schlag europäischer Strafverfolgungsbehörden gegen die italienische Mafia innerhalb von zwei Tagen. Am Dienstag bereits waren auf Sizilien 46 Mitglieder der Cosa Nostra verhaftet worden, darunter auch das mutmaßliche, gegenwärtige Oberhaupt der Organisation, der 80-jährige Settimo Mineo.