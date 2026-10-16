Ein jugendlicher Schütze hat an einer Grundschule im US-Bundesstaat Oregon drei Kinder und eine Lehrkraft getötet. Der 16 Jahre alte mutmaßliche Angreifer wurde von einem zufälligen Augenzeugen verfolgt und erschossen, wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die getöteten Kinder waren fünf, acht und elf Jahre alt. Ein sieben Jahre altes Kind und eine 54-jährige Lehrkraft der Silver Rail Elementary School in der Stadt Bend seien mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte der Chef der örtlichen Polizei, Mike Krantz.

Der mutmaßliche Täter stamme aus der Stadt, sagte Krantz. Weitere Details wollte er nicht nennen. Ein Passant habe gesehen, wie der Angreifer die Schule betrat. Er habe ihn verfolgt und schließlich erschossen. Als die Einsatzkräfte das Gebäude wenige Minuten nach dem ersten Notruf gegen 13 Uhr Ortszeit betraten, sei der Täter bereits tot gewesen.

Der Schütze soll bei dem Vorfall eine nicht näher spezifizierte Langwaffe benutzt und nach ersten Erkenntnissen allein gehandelt haben. Er habe auf Türen geschossen und sich dadurch gewaltsam Zugang zur Schule verschafft, so der Polizeichef. Ob der Täter selbst Schüler dort war und seine Opfer kannte, war zunächst unklar.

„Eine Schule sollte ein sicherer Ort für Kinder sein, wo sie lernen und sich geschützt fühlen können. Was heute passiert ist, dürfte niemals passieren“, sagte die Bürgermeisterin der Gemeinde, Melanie Kebler: „Wie so viele andere habe ich Mühe, diesen unfassbaren Verlust zu begreifen.“ Die Gouverneurin des Bundesstaats Oregon, Tina Kotek, sagte bei einer Pressekonferenz am Nachmittag: „Es wird Zeit geben, auf all die Fragen zu antworten, die wir alle gerade haben, und nach weiteren Wegen zu suchen, damit sich so etwas in Zukunft nicht wiederholt. Aber jetzt wollen wir einander in der Trauer fest umarmen.“

In dem ersten Notruf, der bei der Polizei einging, hatte ein Autofahrer berichtet, ein Schütze habe auf sein Fahrzeug geschossen. Unmittelbar darauf meldeten sich Dutzende weitere Anrufer und beschrieben, dass der Täter die Schule betreten und das Feuer eröffnet habe. Daraufhin sei ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgerückt.

In diesem Jahr hat es bereits 52 Schusswaffenvorfälle an Schulen gegeben

Nach Polizeiangaben besuchen zwischen 400 und 450 Schüler die Silver Rail Elementary School in Bend. Die Stadt liegt im Zentrum des Westküsten-Bundesstaat Oregon und hat circa 100 000 Einwohner.

In den USA gehört Schusswaffengewalt faktisch zum Alltag, die Opferzahlen gehen jedes Jahr in die Zehntausende. Pistolen und Waffen größerer Kaliber sind leicht zugänglich und millionenfach im Umlauf. Besonders folgenschwere Angriffe entfachen zwar immer wieder Debatten über eine Verschärfung des Waffenrechts, in der Regel bleiben diese aber folgenlos. Reformversuche scheitern letztlich meist am Widerstand der mächtigen Waffenlobby und ihr wohlgesonnener Republikaner.

Laut einer Analyse des US-Senders CNN gab es in den Vereinigten Staaten im laufenden Jahr mindestens 52 Schusswaffenvorfälle an Schulen, bei denen mindestens 28 Menschen getötet und 48 weitere verletzt wurden.