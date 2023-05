© dpa

Schlechte Ernten, eine in Florida grassierende Pflanzenkrankheit und Hurrikans haben die weltweiten Vorräte an Orangensaft dezimiert. Die Preise an den Warenterminbörsen liegen auf Rekordhöhe. Und auch die Verbraucher müssen wohl bald noch tiefer in die Tasche greifen