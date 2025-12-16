Er konnte seine Sucht erstaunlich gut verstecken. Zu Hause setzte er sich in einen Stuhl in die Ecke, damit seine Frau, seine Tochter, seine vier Söhne nicht von hinten sehen konnten, was er am Handy machte. Wenn jemand kam, wechselte er schnell die App. In Meetings in der Arbeit legte er einfach ein Blatt Papier über sein Smartphone. „Wir sitzen in einem Konferenzraum, und ich spiele. Und du kriegst es nicht mit“, sagt er heute. Er ging im Büro auf die Toilette, saß da für eine Stunde, verzockte 250 Euro und kam raus, als wäre nichts geschehen. Glücksspiel, das riecht ja niemand, anders als Alkohol.
Online-GlücksspielsuchtWie Oscar Bishop fast sein Leben ans Glücksspiel verloren hätte
Lesezeit: 7 Min.
Immer mehr Menschen auf der Welt spielen und wetten online, viele werden süchtig. Wie verheerend die Krise sein kann, zeigt sich in Südafrika. Hier erzählt ein fünffacher Vater die Geschichte seines Absturzes – und seiner Rettung.
Von Joshua Beer, Johannesburg
Glücksspielsucht:Hände weg von Sportwetten, oder ihr endet wie ich
Er verzockt 800 000 Euro, beklaut seine Partnerin, sitzt drei Jahre im Gefängnis. Die Sucht nach Sportwetten hat Thomas Melchiors Leben ruiniert. Jetzt möchte er andere davon abhalten. Und wählt eine riskante Methode.
