Er konnte seine Sucht erstaunlich gut verstecken. Zu Hause setzte er sich in einen Stuhl in die Ecke, damit seine Frau, seine Tochter, seine vier Söhne nicht von hinten sehen konnten, was er am Handy machte. Wenn jemand kam, wechselte er schnell die App. In Meetings in der Arbeit legte er einfach ein Blatt Papier über sein Smartphone. „Wir sitzen in einem Konferenzraum, und ich spiele. Und du kriegst es nicht mit“, sagt er heute. Er ging im Büro auf die Toilette, saß da für eine Stunde, verzockte 250 Euro und kam raus, als wäre nichts geschehen. Glücksspiel, das riecht ja niemand, anders als Alkohol.