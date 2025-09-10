Oliver North und Fawn Hall, zwei Protagonisten der Iran-Contra-Affäre, die Ronald Reagan in den Achtzigerjahren fast seine Präsidentschaft kostete, haben geheiratet. Bei der Beerdigung von Norths Frau sollen sie sich wiederbegegnet sein.

Von Willi Winkler

Oliver North hatte von Anfang an ein Auge auf sie. In seiner Arbeitswut hatte er bereits mehrere Sekretärinnen verbraucht, dabei waren seine Anforderungen doch bescheiden: Die Frauen mussten tippen können wie der Teufel und bereit sein, Überstunden zu machen. Fawn Hall, 24 Jahre jung, als sie den Dienst bei North (damals 39) aufnahm, erfüllte diese Bedingungen zur vollen Zufriedenheit ihres Chefs. „Fawn war ein Grund, warum ich so produktiv war“, wie sich North in seinen Memoiren mit dem Titel „Under Fire“ (Unter Beschuss) dankbar erinnert. „Und, ja, es entging mir nicht, dass sie attraktiv war.“