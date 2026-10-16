Bei einem Angriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland ist am Abend eine Frau ums Leben gekommen. Zudem gebe es zwei schwer verletzte Frauen, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin in Münster. Vom Täter gehe aber keine Gefahr mehr aus.

Bei allen Opfern handele es sich um Frauen, der Täter sei männlich, sagte die Polizeisprecherin. Ob der Angreifer festgenommen werden konnte oder warum von ihm keine Gefahr mehr ausgehe, das konnte die Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

Die Bild-Zeitung berichtete, ein Bewohner des Altenheims habe die Menschen mit einem Messer niedergestochen. Bei dem Heim soll es sich um das St. Vitus Stift handeln. Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus.

In dem Seniorenzentrum St. Vitus-Stift leben nach Betreiberangaben 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien „Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen“. Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.