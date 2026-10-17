Bei einem Messerangriff in einem Seniorenheim in Olfen im Münsterland ist eine 86 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Zwei weitere Bewohnerinnen im Alter von 81 und 83 Jahren wurden schwer verletzt. Die 83-Jährige schwebte vorübergehend in Lebensgefahr. Sie sei vorerst stabilisiert, hieß es am Morgen. Vom mutmaßlichen Täter gehe keine Gefahr mehr aus, so die Polizei. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Der 72-Jährige lebte ebenfalls in dem Heim. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa soll der Mann im Rollstuhl gesessen haben. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei griff er am Freitagabend mit einem Messer mehrere Frauen in der Einrichtung an. Unklar sind bisher das Motiv und in welcher Beziehung der Tatverdächtige zu den drei Frauen stand.

Den Angaben zufolge starb die 86-Jährige noch am Tatort. Die beiden Verletzten kamen ins Krankenhaus. Als einen Tatort nannten die Ermittler die Cafeteria des Seniorenheims.

Bei dem Heim handelt es sich um das St.-Vitus-Stift in Olfen. Zwei Rettungshubschrauber landeten am Abend vor der Einrichtung, die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

In dem Seniorenzentrum leben nach Angaben des Betreibers 77 pflegebedürftige Senioren. Es seien „Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die durch gesundheitliche Beeinträchtigungen der Unterstützung und Pflege bedürfen“. Dem Haus angeschlossen ist ein betreutes Wohnen mit 36 barrierefreien Wohnungen. Es gibt zudem Wohngruppen für Senioren, die an Demenz erkrankt sind. Träger des Seniorenzentrums ist die Stadt Olfen.