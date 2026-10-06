Die Olchis, das weiß jedes Kind, lieben es zu furzen und zu rülpsen. Sie springen gerne in Matschpfützen oder werfen sich den Matsch, noch besser, direkt an die dreihörnige Olchibirne. Und so richtig muffelwohl fühlen sie sich erst, wenn es nach Stinkerbrühe und Käsefuß riecht. Sie essen nur Müll, Schuhsohlen zum Beispiel oder rostige Nägel, denn selbstverständlich wird ihnen schlecht, wenn sie was Frisches essen. Und nicht ein einziges Mal in ihrem jahrhundertelangen Leben kämen sie auf die Idee, sich selbst zu waschen. Weswegen man als Besucher der sogenannten „immersiven Olchi Erlebniswelt“ in Hamburg dann doch einigermaßen überrascht ist, als man direkt nach der Kasse an einem Desinfektionsspender vorbeiläuft.

Vielleicht ist dieser erste Eindruck etwas unfair gegenüber den grünen, rotzfrechen Figuren aus der gleichnamigen Buchreihe von Erhard Dietl.

Kinderbuchautor und Illustrator Erhard Dietl mit einem Olchi in Gestalt eines Aufstellers in seinem Atelier in München. Foto: Peter Kneffel/dpa

Warum sollte bei ihnen im nachgebauten Ort Schmuddelfing das vermeintlich immersive Erlebnis so viel eindringlicher sein als bei anderen vermeintlich immersiven Ausstellungen? Bei der über den Maler Vincent van Gogh ist man ja auch nur an einer Nachbildung seines Ateliers vorbeispaziert, ohne dass man sich später das Ohr abgeschnitten hätte oder gar komplett dem Wahnsinn verfallen wäre. Und als die Titanic immersiv wurde, da war da zwar einiges über das Schiff zu lesen, aber so weit sind die Besucher dann doch nicht eingetaucht, dass sie am Ende im eiskalten Wasser ums Überleben kämpfen mussten.

Wer einmal die U3 gefahren ist, weiß: Das mit dem immersiven Geruchserlebnis kann so schwer nicht sein

Andererseits findet diese immersive Olchi-Ausstellung in Hamburg statt, wo in den vornehmen Altbauwohnungen rund um die Alster selbstverständlich allenfalls in Olchi-Büchern gefurzt und gerülpst wird, wo es aber gleichzeitig den heruntergekommenen, siffigen Hauptbahnhof gibt, in dem sich jeder nach fünf Minuten schmutzig fühlt. Und wer dort einmal in die U3 gestiegen ist, der weiß auch, dass das mit einem immersiven Geruchserlebnis eigentlich so schwer nicht sein kann. Mit entsprechend großen Erwartungen kommen manche Besucher also bei der Erlebniswelt der Olchis an.

Foto: Moritz Rehbein; © Oetinger Studios GmbH Foto: Moritz Rehbein; © Oetinger Studios GmbH Foto: © Oetinger Studios GmbH Foto: © Oetinger Studios GmbH Dort drehen dann Kinder mit ihren hoffentlich nicht desinfizierten Händen an Rädern, sie drücken Knöpfe – alles, damit auf Bildschirmen Olchis sich mit Matsch bewerfen oder Autoreifen abdrehen. Die Kinder krabbeln in einen sorgfältig zusammengenagelten Holzmüllberg und stören sich auch nicht daran, dass daneben ein Mülleimer steht, in den ein offenbar rebellischer Besucher seinen Apfelbutzen sogar hinein geworfen hat.

Die Kinder fühlen sich also schnell muffelwohl, und irgendwann auch die erwachsenen Begleiter.

In einem Raum zum Beispiel warten auf einer virtuellen Müllkippe Olchis und fordern mit einem „Dä-dädä-dä-dä“ die Besucher dazu auf, Bälle auf die Leinwand zu schleudern, an der diese dann einen fetten Matschfleck hinterlassen. Am besten über der grünen Birne eines Olchis, der dann ausgeknockt verschwindet.

Foto: Marcus Brandt/dpa Foto: Marcus Brandt/dpa Foto: © Oetinger Studios GmbH Foto: © Oetinger Studios GmbH Und mit diesem „Dä-dädä-dä-dä“ gehen die Olchis einem so immersiv auf die Nerven, dass man möglicherweise ein paar Tennisbälle dann doch etwas zu fest gegen die Leinwand geworfen hat. Ganz am Ende fliegen Kinder noch mit dem Drachen Feuerstuhl über Schmuddelfing.

Doch das eigentliche Highlight ist der Raum davor, in dem Besucher mit perfekt gespitzten Buntstiften Olchis ausmalen. Dort ist die Luft herrlich stickig und als dann ein kleines Kind ein paar der Buntstifte in den Mund steckt, da ist die Welt von Schmuddelfing endgültig wieder in Ordnung.