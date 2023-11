Ein Jugendlicher soll in einer Schule im badischen Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der Verletzte sei von Rettungskräften versorgt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Tatverdächtiger wurde vor Ort festgenommen. Zum Tathergang äußerte sich die Polizei bisher nicht. Der Vorfall hatte einen Großeinsatz ausgelöst, die Schule wurde großräumig abgesperrt.

Eine weitere Gefahr schlossen die Einsatzkräfte vorerst aus. Die Schule wurde geräumt und die Schüler durch geschultes Personal betreut. Anschließend sollen sie in die Obhut ihrer Eltern übergeben werden, so die Polizei.

Bereits der zweite Polizeieinsatz an einer Schule in dieser Woche

Es war nicht der erste Polizeieinsatz an einer deutschen Schule in dieser Woche. Am Mittwoch hatte die Polizei eine Schule in Hamburg Blankenese durchsucht. Eine Lehrerin war dort von Schülern mit einer Waffe bedroht worden. Vier Teenager zwischen zwölf und 14 Jahren wurden noch am Mittwoch vorläufig festgenommen, zwei mutmaßliche Spielzeugwaffen wurden sichergestellt. Am Donnerstag nahm die Polizei ein fünftes Kind fest und fand eine weitere Spielzeugwaffe.