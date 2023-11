Der Jugendliche, der vergangene Woche an einer Schule in Offenburg mutmaßlich einen Mitschüler erschoss, hat nach der Tat versucht, einen Molotowcocktail im Klassenzimmer zu zünden. Das gaben Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Laut den Ermittlern gab der 15-Jährige zunächst zwei Schüsse auf den Kopf des Mitschülers ab und zog dann den Brandsatz aus seinem Rucksack.