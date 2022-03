Von Marcel Laskus und Antonie Rietzschel

Er wirkt aufgelöst, mit der Hand fährt er sich immer wieder durchs Haar, um den Hals trägt er sichtbar eine Kette mit Davidstern. Dann schwenkt Gil Ofarim das Handy, mit dem er sich filmt, zur Seite. Der Name des Hotels "The Westin Leipzig" ist nun zu sehen. Da drin, sagt Ofarim, im Foyer des Hotels, habe er an der Rezeption warten müssen, während andere Gäste vor ihm an die Reihe kamen. Er habe das nicht verstanden. Irgendwann habe ein Mitarbeiter des Hotels, ein "Herr W." , zu ihm gesagt: "Packen Sie Ihren Stern ein." Erst wenn er den Stern an der Kette einpacke, dürfe er in sein Zimmer einchecken, habe man ihm vermittelt. Ofarim wirkt tief getroffen, macht lange Pausen. Das Video, das er bei Instagram am Tag darauf, dem 5. Oktober, veröffentlicht, beendet er mit: "Deutschland 2021."