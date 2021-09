Reinhold Messner kam damals zufällig am Fundort in den Tiroler Alpen vorbei.

Von Martin Zips

Es ist ein uralter Traum der Menschheit, im Eis so lange konserviert zu werden, bis man in einem völlig neuen Zeitalter noch einmal aufgetaut wird. Der französische Komödienautor Jean Bernard-Luc (1909-1985) hat in seinem Stück "Der Winterschläfer" dieses Szenario mit all seinen Konsequenzen umgesetzt, als er die Geschichte vom Nordpolforscher Hibernatus erfand, der nach 65 Jahren im Eis wieder zu neuem Leben erweckt wird. Nicht leicht für seine Enkelin, die jener Hibernatus dann für seine Mutter hält, und deren (in einer Verfilmung von Louis de Funès gespielten) emotional etwas unsteten Ehemann.