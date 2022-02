Von Angelika Slavik

Es gibt traditionell zwei Möglichkeiten, in Österreich zu größter Verehrung zu kommen: Man ist entweder verblichen oder ein Skirennfahrer. Insofern ist es eine sehr gute Woche, denn sie beschenkt uns gleich mit beiden Formen österreichischen Heldentums.

Da war zunächst der sehr lebendige Johannes Strolz, der bei den Olympischen Spielen erst Gold in der Kombination und dann Silber im Slalom erobert hat. Das ist nicht nur schön für ihn, sondern - kleine Erörterung für deutsche Leserinnen und Leser an dieser Stelle - rettet auch das Seelenheil des Heimatlandes. Ohne den Heros Strolz wäre Österreich mit nichts als einem Platz 17 aus dem Herren-Slalom gekommen, und das wäre von der emotionalen Lage ungefähr so wie für Deutschland ein Vorrunden-Aus bei der Fußball-Weltmeisterschaft: eine nationale Katastrophe.

Strolz aber hat die Medaillen rangeschafft, wie schon sein Vater 1988 in Calgary - und das auf Skiern, die er selbst präpariert hat. Das macht er so, seit ihm der Skiverband vergangenes Jahr wegen unzureichender Leistungen die Kaderprivilegien und damit auch den Servicemann gestrichen hatte: Die Geschichte des Johannes Strolz ist die österreichischste Form von Romantik, die man sich vorstellen kann.

Die schönste Selbstinszenierung der österreichischen Musikgeschichte

Ehrerbietung ist auch angebracht für einen, dem Bescheidenheit und Demut weniger nah waren: Falco, die schönste Selbstinszenierung der österreichischen Musikgeschichte, wäre an diesem Samstag 65 geworden. Nun liegt ein 65-jähriger Falco natürlich außerhalb dessen, was man sich vorstellen kann, aber man kann sich daran erfreuen, was immerhin 40 Jahre Falco hervorgebracht haben.

Neben den zu Recht berühmten Songs wie "Jeanny" oder "Rock me Amadeus" auch zu Unrecht übersehene wie "Tango the Night" zum Beispiel. Wer ein bisschen tiefer gräbt, kann auch Videos finden wie eines, das offensichtlich beim 70. Geburtstag seiner Mutter entstanden ist. Falco, zu spät dran, kommt also in das klassische Marchfelderhof-Geburtstagsfeier-Szenario - es gibt Applaus. Dann aber muss er - Weltstar hin oder her - durch die unvermeidlichen Dialoge wie jeder andere auch: "Also das ist der Walter!" - "Ah, das ist der Bursch! Der Bursch!"

Später philosophiert er in die Kamera über das Leben in Österreich: "Es ist halt alles so, weißt du, der Zins und die Steuer und die Finanz und der Hund vom Nachbarn..." In seinem Fall ist das als die Begründung dafür gedacht, warum das Leben in der Dominikanischen Republik irgendwie besser ist, aber wenn man sehr verliebt ist in Österreich, kann man all das natürlich auch rührend finden.

Die Marchfelderhof-Dialoge und die Geschichten vom Hund vom Nachbarn gehören zu einem österreichischen Leben wie die Skiheldenverehrung und das Wissen, dass ein bisserl Falco jede Lage besser macht. Falls Sie also am Samstag um drei Uhr früh aufstehen, um den Teambewerb live aus Peking anzuschauen, starten Sie den Tag doch mit "Helden von heute" - das wird dann bestimmt ein gutes Omen sein.

