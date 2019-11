Militärhunde haben in einer Kaserne in Österreich einen Hundeführer getötet. Wie das Verteidigungsministerium in Wien am Donnerstag mitteilte, haben die Hunde den Unteroffizier allem Anschein nach in der Zwingeranlage attackiert. Der 31-Jährige sei am Mittwoch gegen 16 Uhr zum Zwinger gegangen, um die Hunde zu versorgen. Etwa acht Stunden später fielen einem diensthabenden Offizier zwei freilaufende Belgische Schäferhunde auf dem Kasernengelände auf. Ein Hundeführer, der die beiden Tiere wieder einsperren wollte, fand dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den toten Kollegen. Die Polizei und das österreichische Bundesheer ermitteln.