In Österreich sind zwei Passanten niedergestochen worden. Nach Angaben der Polizei kam bei den Attacken in der Linzer Innenstadt eine Person ums Leben, das zweite Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige sei von der Polizei kurz darauf gestellt und festgenommen worden, teilten die Behörden weiter mit. Das Motiv sei noch unklar. Einzelheiten zu Opfern und Tatverdächtigem will die Polizei heute mitteilen.