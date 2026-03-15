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LinzAttacke auf Passanten: Toter und Schwerverletzter nach Messerangriff in Österreich

Der Schriftzug 'Polizei' auf einem österreichischen Polizeiauto.
Der Schriftzug 'Polizei' auf einem österreichischen Polizeiauto. Matthias Röder/dpa

In der Innenstadt von Linz ist es zu einer Bluttat gekommen. Ein Tatverdächtiger soll auf zwei Männer losgegangen sein. Das Motiv ist unklar. Zeugen haben einen Verdacht.

In Österreich sind zwei Passanten niedergestochen worden. Nach Angaben der Polizei kam bei den Attacken in der Linzer Innenstadt eine Person ums Leben, das zweite Opfer erlitt schwere Verletzungen. Der Tatverdächtige sei von der Polizei kurz darauf gestellt und festgenommen worden, teilten die Behörden weiter mit. Das Motiv sei noch unklar. Einzelheiten zu Opfern und Tatverdächtigem will die Polizei heute mitteilen.

Die Polizei ermittle in alle Richtungen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die „Kronen Zeitung“ berichtet von unbestätigten Informationen, nach denen der Angreifer „Scheiß Moslems“ gerufen haben soll. Die Zeitung zitiert auch eine Zeugin, die gesehen haben will, dass der Mann nach den Taten mitten auf der Straße stand und so die Autos zeitweilig blockierte.

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