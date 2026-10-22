Der österreichische Kabarettist Günther Paal muss ins Gefängnis wegen eines sexuellen Übergriffs auf eine Dreijährige. Die Mutter und die Oma des Mädchens erpressten ihn damit. Über einen Prozess, in dem der Täter gleichzeitig Opfer ist.

Der Kabarettist Günther Paal sieht aus, als würde er eine Bühne betreten. Er geht mit diesem leicht zögerlichen, abgehackten Schritt durch den Raum, selbst das Outfit meint man schon bei einem Auftritt gesehen zu haben. Gelbes Hemd, große, schwarz umrandete Brille und die für Günther Paal typische Cargo-Hose mit den vollgestopften Taschen. Unter dem Bühnennamen Gunkl wurde der 64-Jährige zu einem der bekanntesten Kabarettisten Österreichs. Paal hat sich mit versponnener Verbalakrobatik einen Namen gemacht, die mehr von philosophischen Ausführungen hat als von klassischem Kabarett. In Österreich, wo Kabarettisten nicht nur auf Kleinkunstbühnen und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind, sondern oft auch als Stars in großen Filmproduktionen, ist Paal eine sehr prominente Person.