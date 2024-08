Hat eine Ärztin ihr Kind an OP teilnehmen lassen?

Bei einer Notfalloperation in Graz muss einem Mann ein Loch in den Kopf gebohrt werden. Danach erfährt er, dass nicht die Chirurgin diesen Eingriff vorgenommen haben soll – sondern deren 13-jährige Tochter.

Von Marcel Laskus

Die gute Nachricht zuerst: Die Operation ist geglückt, der Patient lebt, auch jetzt noch, sieben Monate danach. Das soll hier gleich am Anfang stehen, denn abgesehen vom erfreulichen Ausgang ist das, was mutmaßlich zuvor in einem OP-Saal des Uniklinikums Graz passiert ist, alles andere als gewöhnlich.