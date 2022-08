Von Ralf Wiegand und Ben Heubl

Das Extrovertierteste, was man über Lisa-Maria Kellermayr weiß, bevor sie als Ärztin eine Stimme in der Debatte über Corona-Maßnahmen wurde, ist ihre Leidenschaft für Joko und Klaas. Joko Winterscheid und Klaas Heuer-Umlauf sind zwei deutsche Entertainer, deren Show sie oft besuchte, deren Autogramme sie in ihrer Hausarztpraxis in Seewalchen am Attersee aufgehängt hatte. Als "langjährige Wegbegleiterin" würdigten die beiden Fernsehstars in der jüngsten Ausgabe der Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" die österreichische Medizinerin, die vergangene Woche tot in den Räumen ihrer Praxis aufgefunden worden war. Verbunden war der Nachruf mit Kritik an den Behörden deren Heimatlandes Österreich: "Lisas Ruf nach Hilfe" sei bei den zuständigen Behörden auf "Unverständnis und Untätigkeit" gestoßen.