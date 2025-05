Er wiegt anderthalb Kilo, quakt wie eine Schiffshupe und frisst alles, was in sein großes Maul passt: Der invasive Ochsenfrosch breitet sich in der Rheinebene aus. Amphibien-Spezialisten sehen nur eine Möglichkeit, den Eindringling zu bekämpfen.

Von Titus Arnu

Zwei Störche kreisen über einem Baggersee in der Nähe von Karlsruhe. Man hört einen Kuckuck rufen und Blätter im Wind rauschen, ab und zu springt ein Fisch aus dem Wasser. Eine Idylle – wären da nicht diese Gewehrschüsse. Es knallt in regelmäßigen Abständen, relativ nah am Badestrand. Neben dem See befindet sich das Trainingsgelände eines Schützenvereins. „Achtung, Schießbetrieb“ steht auf einem Schild am Stacheldrahtzaun.