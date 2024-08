Sie hatten Schutz gesucht in Deutschland, waren aus der Ukraine geflüchtet, vertrieben von Putins Krieg: Volodymyr Yermakov, 17, und Artem Kozachenko, 18, galten als talentierte Basketballer, sie waren „extrem beliebt“ unter ihren Mitspielern bei den Düsseldorfer ART Giants. Ihr Traum von einer internationalen Sportlerkarriere zerschellte am Abend des 10. Februars: Vor dem Hauptbahnhof in Oberhausen fielen vier Jugendliche über sie her, zwei stachen mit Messern auf sie ein. Volodymyr Yermakov starb wenige Stunden später, Artem Kozachenko erlag zehn Tage danach seinen schweren Verletzungen.