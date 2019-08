Eigentlich würde eine Packung Käse für eine ganze Woche reichen, wenn man sie sich gut einteilt, ein, zwei Scheiben am Tag. Als Obdachloser muss man sich oft genau ausrechnen, wann man was isst oder trinkt. Nur geht das nicht, wenn es an die 30 Grad warm ist. Der Boden kann die meiste Zeit des Jahres als Kühlschrank dienen, aber im Sommer versagt er. Was man einkauft, verdirbt bei der Hitze.

SZPlus