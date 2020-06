Während der Pandemie in Großbritannien hat die Regierung Tausende Obdachlose von den Straßen geholt und vorerst in Hotels einquartiert. Doch die Zukunft des Programms ist ungewiss - vor allem für jene, die aus der EU kommen.

"Lips" heißt eigentlich Daniel, aber weil er eine große Verwachsung an der Unterlippe hat, erkläre sich, findet er, sein Spitzname von selbst. Er habe das mal wegmachen lassen, sagt er, in besseren Tagen, aber die Beule sei wiedergekommen, was soll man machen. Lips sitzt täglich vor dem Tesco Express, einem kleinen Supermarkt an der Euston Road, die Nächte verbringt er vor dem Kirchenportal auf der anderen Straßenseite. Er ist ein freundlicher und munterer Mensch, aber definitiv zu dünn. Im Lockdown gingen die Geschäfte zuletzt nicht sonderlich gut, sagt er. "Die Leute geben zwar weniger aus", sagt Lips, "aber sie geben auch weniger."